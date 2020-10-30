Замглавы ФСИН рассказал о ситуации с коронавирусом в тюрьмах
Около 1600 заключенных в следственных изоляторах и колониях заразились коронавирусом с начала пандемии, сообщил в интервью ТАСС заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.
«За весь период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране выявлен 1 591 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе в следственных изоляторах 590 случаев», — сказал Бояринев. По его словам, выздоровели 1452 человека, один умер.
Замглавы ФСИН отметил, что в местах лишения свободы не было зафиксировано серьезных вспышек коронавируса, эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
В мае проект «Серая зона», основанный российскими правозащитниками и адвокатами, собрал в интерактивную карту данные по распространению респираторных заболеваний в колониях и следственных изоляторах. По каждому полученному сообщению «Серая зона» направляет запрос в прокуратуру и управление федеральной службы исполнения наказаний с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса — максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 599 976. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровели 14 519 человек.