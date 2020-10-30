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Замглавы ФСИН рассказал о ситуации с коронавирусом в тюрьмах

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Около 1600 заключенных в следственных изоляторах и колониях заразились коронавирусом с начала пандемии, сообщил в интервью ТАСС заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев. 

«За весь период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране выявлен 1 591 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе в следственных изоляторах 590 случаев», — сказал Бояринев. По его словам, выздоровели 1452 человека, один умер. 

Замглавы ФСИН отметил, что в местах лишения свободы не было зафиксировано серьезных вспышек коронавируса, эпидемиологическая ситуация остается стабильной. 

В мае проект «Серая зона», основанный российскими правозащитниками и адвокатами, собрал в интерактивную карту данные по распространению респираторных заболеваний в колониях и следственных изоляторах. По каждому полученному сообщению «Серая зона» направляет запрос в прокуратуру и управление федеральной службы исполнения наказаний с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса — максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 599 976. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровели 14 519 человек.

Ранее по теме: В России за сутки впервые выявлено более 18 000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных