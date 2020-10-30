Замглавы ФСИН рассказал о ситуации с коронавирусом в тюрьмах

В мае проект «Серая зона», основанный российскими правозащитниками и адвокатами, собрал в интерактивную карту данные по распространению респираторных заболеваний в колониях и следственных изоляторах. По каждому полученному сообщению «Серая зона» направляет запрос в прокуратуру и управление федеральной службы исполнения наказаний с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников пенитенциарных учреждений.