В России за сутки впервые выявили более 18 000 случаев коронавируса

В России за сутки впервые выявили более 18 000 случаев коронавирусаУмерли 355 заболевших
За последние сутки в России зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 17 717 заболевших.
По данным штаба, 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превышает 27 000.
В Москве за сутки выявлено 5268 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице COVID-19 обнаружен у 419 196 человек, 6713 заболевших умерли, около 105 000 выздоровели.
В топ-3 по суточному приросту также вошли Санкт-Петербург (+801) и Московская область (+524). В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Московская область — 86 286 случаев заражения, Санкт-Петербург — 60 522, Нижегородская область — 41 169, Свердловская область — 35 934.
Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости вирусом. По оценке эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели, писал ТАСС.