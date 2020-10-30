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В России за сутки впервые выявили более 18 000 случаев коронавируса

Умерли 355 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 17 717 заболевших.

По данным штаба, 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превышает 27 000.

В Москве за сутки выявлено 5268 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице COVID-19 обнаружен у 419 196 человек, 6713 заболевших умерли, около 105 000 выздоровели.

В топ-3 по суточному приросту также вошли Санкт-Петербург (+801) и Московская область (+524). В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Московская область — 86 286 случаев заражения, Санкт-Петербург — 60 522, Нижегородская область — 41 169, Свердловская область — 35 934.

Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости вирусом. По оценке эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных