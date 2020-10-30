В России за сутки впервые выявили более 18 000 случаев коронавируса

По данным штаба, 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превышает 27 000.