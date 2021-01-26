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Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране

Ведомости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о победе над коронавирусом в стране. Случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы в Таджикистане с начала января, можно с уверенностью говорить, что вируса в республике нет, заявил президент.

«Сегодня мы благодарны тем, что с начала января в стране случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, то есть я с уверенностью заявляю, что COVID-19 в Таджикистане нет», — заявил Рахмон (цитата по агентству Avesta). По его словам, победа над коронавирусом не означает, что жители страны должны игнорировать меры профилактики коронавируса. Все приезжающие в страну, в том числе ее граждане, должны 14 дней находиться под наблюдением врачей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период в Таджикистане было выявлено больше 13 тыс. случаев заражения коронавирусом и 90 смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных