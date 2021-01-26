Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о победе над коронавирусом в стране. Случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы в Таджикистане с начала января, можно с уверенностью говорить, что вируса в республике нет, заявил президент.
«Сегодня мы благодарны тем, что с начала января в стране случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, то есть я с уверенностью заявляю, что COVID-19 в Таджикистане нет», — заявил Рахмон (цитата по агентству Avesta). По его словам, победа над коронавирусом не означает, что жители страны должны игнорировать меры профилактики коронавируса. Все приезжающие в страну, в том числе ее граждане, должны 14 дней находиться под наблюдением врачей.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период в Таджикистане было выявлено больше 13 тыс. случаев заражения коронавирусом и 90 смертей от него.