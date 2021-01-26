Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране

«Сегодня мы благодарны тем, что с начала января в стране случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, то есть я с уверенностью заявляю, что COVID-19 в Таджикистане нет», — заявил Рахмон (цитата по агентству Avesta). По его словам, победа над коронавирусом не означает, что жители страны должны игнорировать меры профилактики коронавируса. Все приезжающие в страну, в том числе ее граждане, должны 14 дней находиться под наблюдением врачей.