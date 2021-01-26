Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины
Главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска задержали по делу о гибели трех человек в результате схода лавины на горнолыжном комплексе в районе Талнах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).
«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан еще один фигурант — главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — говорится в сообщении. Имя задержанного не сообщается.
По версии следствия, задержанный в мае 2019 г. провел проверку, в итоговых документах которой скрыл факт возведения жилого дома на участке и указал участок как свободный от застройки, «в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались». 8 января 2021 г. дом был разрушен снежной лавиной.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении СК.
В рамках дела уже задержан другой сотрудник администрации Норильска, который также проводил соответствующую проверку в 2018 г., скрыв наличие дома на участке. Кроме того, предъявлено обвинение двоим оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. Еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время.
9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли три человека – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).