Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины

В рамках дела уже задержан другой сотрудник администрации Норильска, который также проводил соответствующую проверку в 2018 г., скрыв наличие дома на участке. Кроме того, предъявлено обвинение двоим оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. Еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время.