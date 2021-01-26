Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины

Ведомости

Главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска задержали по делу о гибели трех человек в результате схода лавины на горнолыжном комплексе в районе Талнах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

«В рамках расследования уголовного дела  о халатности, повлекшей по неосторожности  смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан еще один фигурант — главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — говорится в сообщении. Имя задержанного не сообщается.

По версии следствия, задержанный в мае 2019 г. провел проверку, в итоговых документах которой скрыл факт возведения жилого дома на участке и указал участок как свободный от застройки, «в результате чего меры по сносу самовольно возведенной  владельцем постройки не принимались».  8 января 2021 г. дом был разрушен снежной лавиной.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении СК.

В рамках дела уже задержан другой сотрудник администрации Норильска, который также проводил соответствующую проверку в 2018 г., скрыв наличие дома на участке. Кроме того, предъявлено обвинение двоим оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. Еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли три человека – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее по теме: Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных