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Иран зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Ведомости

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Иране, сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями», — сказал он, выразив надежду, что в скором времени Иран сможет ее закупить и приступить к совместному производству.

Ранее сегодня генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшие пару недель вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована еще более чем в 25 странах.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России.

Ранее по теме: Иран отказался от импорта вакцин из США и Британии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных