Иран отказался от импорта вакцин из США и Британии
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не станет закупать вакцины от коронавируса, произведенные в США и Великобритании, передает агентство Fars.
Хаменеи пояснил, что если бы произведенные в США и Великобритании были бы эффективны, то в этих странах не фиксировалось бы такое большое количество летальных случаев, вызванных коронавирусом. По его словам, вакцина, разработанная в Иране, прошла испытаниях на людях и показала хорошие результаты. Разработка препарата является гордостью Ирана, добавил Хаменеи.
Вакцина от BioNTech и Pfizer уже зарегистрирована и используется для вакцинации в Великобритании и США, а препарат от Moderna — только в США. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%, Moderna — 94,1%. Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.