Иран отказался от импорта вакцин из США и Британии

Хаменеи пояснил, что если бы произведенные в США и Великобритании были бы эффективны, то в этих странах не фиксировалось бы такое большое количество летальных случаев, вызванных коронавирусом. По его словам, вакцина, разработанная в Иране, прошла испытаниях на людях и показала хорошие результаты. Разработка препарата является гордостью Ирана, добавил Хаменеи.