Два человека умерли в Норвегии после прививки Pfizer
В Норвегии скончались два человека, которые сделали прививку от коронавируса, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское агентство лекарственных средств.
«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — говорится в сообщении.
Вакцинация данным препаратом в Норвегии началась 27 декабря прошлого года. Первыми вакцины получили жители домов престарелых в Осло. Сейчас норвежские власти пытаются установить точную причину смерти этих двух человек.
«Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации», — добавили в лекарственном агентстве.
Ранее сообщалось, что в Мексике госпитализировали врача в отделение интенсивной терапии после того, как она привилась вакциной Pfizer и BioNTec.