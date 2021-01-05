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Два человека умерли в Норвегии после прививки Pfizer

Ведомости

В Норвегии скончались два человека, которые сделали прививку от коронавируса, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское агентство лекарственных средств.

«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — говорится в сообщении.

Вакцинация данным препаратом в Норвегии началась 27 декабря прошлого года. Первыми вакцины получили жители домов престарелых в Осло. Сейчас норвежские власти пытаются установить точную причину смерти этих двух человек.

«Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации», — добавили в лекарственном агентстве.

Ранее сообщалось, что в Мексике госпитализировали врача в отделение интенсивной терапии после того, как она привилась вакциной Pfizer и BioNTec.

Ранее по теме: Врача в Мексике госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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