Врача в Мексике госпитализировали после прививки вакциной Pfizer
Врача в Мексике госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как она привилась вакциной от коронавируса, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
«32-летняя врач, получившая вакцину от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, госпитализирована в отделение интенсивной терапии специализированной больницы при Мексиканском институте социального обеспечения после появления кожной сыпи, судорог, снижения мышечной силы и респираторного расстройства в течение получаса после применения (вакцины. – «Ведомости»)» – заявили в ведомстве.
Состояние доктора оценивается как стабильное. Врачи поставили ей предварительный диагноз – энцефаломиелит. Это заболевание нервной системы, которое приводит к поражению головного и спинного мозга.
Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего. У пациентки обнаружили аллергию на триметоприм с сульфаметоксазолом. В Минздраве отметили, что ранее подобной реакции на вакцину выявлено не было.
Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, ранее, в декабре. По результатам третьего этапа испытаний эффективность препарата оценили в 95%. Прививать население Мексики этим лекарством массового начали 24 декабря.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Мексике коронавирус был выявлен у 1,4 млн граждан, причем более чем у 11 тыс. – за последние сутки. Максимальный прирост заболевших за 24 часа был зафиксирован 5 октября – 28 115 новых случаев. Умерли в Мексике после заражения коронавирусом более 126,5 тыс. человек.