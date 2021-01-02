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Врача в Мексике госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

Ведомости

Врача в Мексике госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как она привилась вакциной от коронавируса, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

«32-летняя врач, получившая вакцину от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, госпитализирована в отделение интенсивной терапии специализированной больницы при Мексиканском институте социального обеспечения после появления кожной сыпи, судорог, снижения мышечной силы и респираторного расстройства в течение получаса после применения (вакцины. – «Ведомости»)» – заявили в ведомстве.

Состояние доктора оценивается как стабильное. Врачи поставили ей предварительный диагноз – энцефаломиелит. Это заболевание нервной системы, которое приводит к поражению головного и спинного мозга.

Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего. У пациентки обнаружили аллергию на триметоприм с сульфаметоксазолом. В Минздраве отметили, что ранее подобной реакции на вакцину выявлено не было.

Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, ранее, в декабре. По результатам третьего этапа испытаний эффективность препарата оценили в 95%. Прививать население Мексики этим лекарством массового начали 24 декабря.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Мексике коронавирус был выявлен у 1,4 млн граждан, причем более чем у 11 тыс. – за последние сутки. Максимальный прирост заболевших за 24 часа был зафиксирован 5 октября – 28 115 новых случаев. Умерли в Мексике после заражения коронавирусом более 126,5 тыс. человек.

Ранее по теме: В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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