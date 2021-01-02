Врача в Мексике госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Мексике коронавирус был выявлен у 1,4 млн граждан, причем более чем у 11 тыс. – за последние сутки. Максимальный прирост заболевших за 24 часа был зафиксирован 5 октября – 28 115 новых случаев. Умерли в Мексике после заражения коронавирусом более 126,5 тыс. человек.