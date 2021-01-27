Иммунолог назвал приводящую к осложнениям ошибку переболевших COVID-19

Врач пояснил, что во время болезни здоровые клетки организма расходуют большее количество энергии, поэтому ее может не хватать при интенсивных физических нагрузках. Кукин добавил, что вернуться к полноценным тренировкам можно будет после восстановления организма после болезни. В течение месяца постепенно пациент сможет вернуться к результатам, которые были до заболевания, рассказал врач.