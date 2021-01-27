Иммунолог назвал приводящую к осложнениям ошибку переболевших COVID-19
Интенсивные тренировки после выздоровления от коронавируса могут привести к повторному заболеванию или тяжелым постковидным состояниям, так как организм еще ослаблен, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-иммунолога Илью Кукина.
«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Это одна из глубочайших ошибок», — отметил Кукин.
Врач пояснил, что во время болезни здоровые клетки организма расходуют большее количество энергии, поэтому ее может не хватать при интенсивных физических нагрузках. Кукин добавил, что вернуться к полноценным тренировкам можно будет после восстановления организма после болезни. В течение месяца постепенно пациент сможет вернуться к результатам, которые были до заболевания, рассказал врач.
По данным оперштаба на 26 января, в России зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,2 млн пациентов выздоровели от вируса, более 70 000 — скончались. За сутки был выявлен 18 241 случай заражения коронавирусом.