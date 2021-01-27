«Коммерсантъ» узнал об изъятии у депутата Сопчука активов на 38 млрд рублей
Замоскворецкий суд Москвы по требованию Генпрокуратуры взыскал с депутата Госдумы Сергея Сопчука активы, которые могли принести ему 38,5 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ».
Сопчук выступал главным ответчиком по иску, поданному надзорным органом. Генпрокуратура установила, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.
По данным издания, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 гг. вложил в ООО «Терней Золото», которое имеет право на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», более 1 млрд руб. Его партнер и соответчик по иску Василий Усольцев, бывший депутат Госдумы, помощник и первый вице-губернатор Приморья, который также не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, вложил в компанию 134,8 млн руб. Сопчук получил 99,73% компании и передал ее акции своей сестре Людмиле Стуковой.
По мнению Генпрокуратуры, передача акций была фиктивной, так как Сопчук, став депутатом, продолжал принимать решения в компании, незаконно вкладывать в нее деньги и получать доход. В ежегодных декларациях имущества Сопчук не указывал полные сведения об источниках своего дохода и скрывал имущественные отношения с «Терней Золотом».
На вложенные партнерами деньги компания получила золотоносные участки в Приморье, закупила технику и установила запасы золота общей стоимостью 38,5 млрд руб., которые она может добыть и продать, полученный доход обратить в свою пользу, пишет «Коммерсантъ».
Согласно показаниям Усольцева, он привлек Сопчука к финансированию компании. Депутат, по словам Усольцева, назначил гендиректором «Терней Золота» своего человека — Игоря Петина, чтобы контролировать расходование вложенных денег. Сестра Сопчука участия в руководстве компанией не принимала. Директор фирмы отчитывался перед Усольцевым и Сопчуком, именно они принимали стратегические решения в компании, рассказал Усольцев. Показания партнера Сопчука подтвердил Петин.
В ходе обыска в сентябре 2019 г. по уголовному делу в отношении Усольцева в ЗАО «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка»» Сопчук без разрешения следователя прошел в помещение организации и забрал из шкафа четыре папки с финансово-хозяйственными документами, в том числе «Терней Золота», и уехал в неизвестном направлении. Учитывая обстоятельства, суд счел требования взыскать доли компании с Усольцева и Сопчука в пользу государства законными и обоснованными.