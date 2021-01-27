«Коммерсантъ» узнал об изъятии у депутата Сопчука активов на 38 млрд рублей

По данным издания, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 гг. вложил в ООО «Терней Золото», которое имеет право на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», более 1 млрд руб. Его партнер и соответчик по иску Василий Усольцев, бывший депутат Госдумы, помощник и первый вице-губернатор Приморья, который также не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, вложил в компанию 134,8 млн руб. Сопчук получил 99,73% компании и передал ее акции своей сестре Людмиле Стуковой.