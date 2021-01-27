Граждане Армении и Белоруссии при въезде в РФ смогут показать тест на COVID-19 в приложении
Граждане Белоруссии и Армении смогут въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Такое распоряжение опубликовано на интернет-портале правовых актов.
«[Разрешить въезд] граждан государств-членов Евразийского экономического союза с 1 февраля по 1 марта 2021 г. из Республики Армения и Республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска при условии предъявления ими выявленных отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию, отображаемых в приложении «Путешествую без COVID-19», — говорится в документе.
Ниже в документе приводится список аэропортов, в которых таким образом можно подтвердить свой отрицательный результат теста на коронавирус при прилете. В их числе воздушные гавани Анапы, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, подмосковные аэропорты «Жуковский» и «Чкаловский», Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», Нижнекамск (Татарстан), Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи и Уфа.
Сегодня, 27 января, Россия также снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Это делается в соответствии с решением правительства от 16 января о возобновлении авиасообщения с этими странами.
Россия с 27 марта 2020 г. закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация уже допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.