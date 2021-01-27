Граждане Армении и Белоруссии при въезде в РФ смогут показать тест на COVID-19 в приложении

«[Разрешить въезд] граждан государств-членов Евразийского экономического союза с 1 февраля по 1 марта 2021 г. из Республики Армения и Республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска при условии предъявления ими выявленных отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию, отображаемых в приложении «Путешествую без COVID-19», — говорится в документе.