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Граждане Армении и Белоруссии при въезде в РФ смогут показать тест на COVID-19 в приложении

Ведомости

Граждане Белоруссии и Армении смогут въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Такое распоряжение опубликовано на интернет-портале правовых актов.

«[Разрешить въезд] граждан государств-членов Евразийского экономического союза с 1 февраля по 1 марта 2021 г. из Республики Армения и Республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска при условии предъявления ими выявленных отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию, отображаемых в приложении «Путешествую без COVID-19», — говорится в документе.

Ниже в документе приводится список аэропортов, в которых таким образом можно подтвердить свой отрицательный результат теста на коронавирус при прилете. В их числе воздушные гавани Анапы, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, подмосковные аэропорты «Жуковский» и «Чкаловский», Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», Нижнекамск (Татарстан), Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи и Уфа.

Сегодня, 27 января, Россия также снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Это делается в соответствии с решением правительства от 16 января о возобновлении авиасообщения с этими странами.

Россия с 27 марта 2020 г. закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация уже допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных