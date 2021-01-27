S7 запустит чартеры в Берлин, Бургас и Малагу

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Испании (Малага), Германии (Берлин) и Болгарии (Бургас)», – говорится в сообщении. Рейсы в Малагу будут выполняться с 19 февраля по пятницам, в Берлин – с 23 февраля по вторникам, в Бургас – с 28 марта по воскресеньям.