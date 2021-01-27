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S7 запустит чартеры в Берлин, Бургас и Малагу

Ведомости

S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Берлин, Бургас (Болгария) и Малагу (Испания), сообщила пресс-служба авиакомпании.

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Испании (Малага), Германии (Берлин) и Болгарии (Бургас)», – говорится в сообщении. Рейсы в Малагу будут выполняться с 19 февраля по пятницам, в Берлин – с 23 февраля по вторникам, в Бургас – с 28 марта по воскресеньям.

Перелет будет доступен гражданам этих стран, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. До посадки на рейс иностранцы должны будут предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

Ранее S7 Airlines сообщила, что в марте запустит ежедневные чартерные рейсы из Москвы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу.

Ранее по теме: S7 запустит чартеры в итальянские Бари, Ольбию и Пизу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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