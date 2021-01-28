Вирусолог дал прогноз по снятию ограничений из-за коронавируса в России

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал Ершов. По его словам, пандемия окончится, когда 70-80% людей «проконтактируют» с коронавирусом. «А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — сказал вирусолог. Ершов также отметил большую роль вакцин в победе над пандемией.