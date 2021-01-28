Вирусолог дал прогноз по снятию ограничений из-за коронавируса в России
Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, возможно, удастся снять к лету, заявил URA.RU сотрудник научного центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал Ершов. По его словам, пандемия окончится, когда 70-80% людей «проконтактируют» с коронавирусом. «А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — сказал вирусолог. Ершов также отметил большую роль вакцин в победе над пандемией.
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 17 741 человека, следует из статистики оперштаба на 27 января. Это минимум с 29 октября 2020 г. Тогда за сутки, по данным оперштаба, заболело 17 717 заболевших. В целом с начала пандемии в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах.