ВОЗ сообщила о рекордной недельной смертности от коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный показатель недельной смертности от коронавируса в мире. Так, за неделю с 18 по 24 января зарегистрирован 95 991 летальный исход. Неделей ранее организация сообщила о 93 882 случаях, отметив, что «число новых смертей достигло рекордного уровня».
В Северной и Южной Америке и Восточном Средиземноморье число новых смертей увеличилось на 4 и 3% соответственно, в то время как в Европе, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана этот показатель за неделю снизился.
По данным ВОЗ, на прошлой неделе заболели коронавирусом 4,1 млн человек – на 15% меньше, чем неделей ранее. «Эта тенденция к снижению в значительной степени объясняется относительным сокращением заболеваемости в нескольких странах, которые внесли наибольший вклад в последние месяцы», – объяснили в организации.
Наибольшее снижение числа новых случаев заболевания – на 20% – было зарегистрировано в Европейском регионе. В Африканском регионе заболеваемость снизилась на 16%. Большинство – 86% – всех новых случаев заражения зафиксированы в странах Европы и США.
По данным оперативного штаба на 27 января, за сутки в России выявили 17 741 новый случай коронавируса, 27 922 человека выздоровели, 594 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения и 71 076 летальных исходов.