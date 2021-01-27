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ВОЗ сообщила о рекордной недельной смертности от коронавируса в мире

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный показатель недельной смертности от коронавируса в мире. Так, за неделю с 18 по 24 января зарегистрирован 95 991 летальный исход. Неделей ранее организация сообщила о 93 882 случаях, отметив, что «число новых смертей достигло рекордного уровня».

В Северной и Южной Америке и Восточном Средиземноморье число новых смертей увеличилось на 4 и 3% соответственно, в то время как в Европе, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана этот показатель за неделю снизился.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе заболели коронавирусом 4,1 млн человек – на 15% меньше, чем неделей ранее. «Эта тенденция к снижению в значительной степени объясняется относительным сокращением заболеваемости в нескольких странах, которые внесли наибольший вклад в последние месяцы», – объяснили в организации.

Наибольшее снижение числа новых случаев заболевания – на 20% – было зарегистрировано в Европейском регионе. В Африканском регионе заболеваемость снизилась на 16%. Большинство – 86% – всех новых случаев заражения зафиксированы в странах Европы и США.

По данным оперативного штаба на 27 января, за сутки в России выявили 17 741 новый случай коронавируса, 27 922 человека выздоровели, 594 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения и 71 076 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных