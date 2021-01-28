МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт
Министерство внутренних дел запретило россиянам редактировать фотографии на паспорт, сообщила «Российская газета» со ссылкой на вступивший в силу регламент МВД.
«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — говорится в документе.
Министерство также запретило фотографироваться на паспорт в линзах, меняющих цвет глаз. Если человек постоянно носит очки, можно сфотографироваться в них, однако оправа не должна закрывать глаза и стекла не должны быть тонированными.
МВД запретило фотографироваться на паспорт в форменной и верхней одежде, закрывающих подбородок шарфах. Можно сделать фото в головном уборе по религиозным убеждениям, если он не скрывает овал лица.