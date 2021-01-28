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МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт

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Министерство внутренних дел запретило россиянам редактировать фотографии на паспорт, сообщила «Российская газета» со ссылкой на вступивший в силу регламент МВД. 

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — говорится в документе. 

Министерство также запретило фотографироваться на паспорт в линзах, меняющих цвет глаз. Если человек постоянно носит очки, можно сфотографироваться в них, однако оправа не должна закрывать глаза и стекла не должны быть тонированными. 

МВД запретило фотографироваться на паспорт в форменной и верхней одежде, закрывающих подбородок шарфах. Можно сделать фото в головном уборе по религиозным убеждениям, если он не скрывает овал лица. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных