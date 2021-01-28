Полиция задержала дравшегося с ОМОНом на акции в Москве
Полиция задержала Саид-Махаммада Джумаева, который вступил в драку с бойцами ОМОН (входит в Росгвардию) на Пушкинской площади во время несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с ОМОНовцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. После этого советник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов предложил молодому человеку выйти на связь, пообещав помочь. Помощник депутата позже заявил, что обращение неверно интерпретировали и в нем говорилось только об оказании юридической помощи.
23 января в Москве и других крупных городах России прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство подозревает его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как после предполагаемого отравления в августе, находясь с тех пор на лечении в Германии, основатель ФБК не являлся по заведенному порядку в контрольные органы. Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными.
После акций в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. В целом по России было возбуждено 21 уголовное дело и начато 6 доследственных проверок после прошедших 23 января несанкционированных акций в разных регионах.