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Роскачество выявило превышение норм по микроорганизмам в воде для кулеров

Ведомости

Роскачество выявило превышения общего микробного числа (ОМЧ) в воде для кулеров шести торговых марок, сообщила пресс-служба организации. Эксперты исследовали произведенную в России воду 20 торговых марок. Закупочная стоимость продукции составила от 78 коп. до 2 руб. 37 коп. за литр.

«Исследование выявило превышения ОМЧ при 22 градусах в 1,5 раза в продукции ТМ «Виста», в три раза – в ТМ «Уральская», «Аква баланс», «Свежесть Алтая», «Родной ключ», «Родной источник». При этом в «Родном ключе» превышение даже при 37 градусах в 15 раз», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Показатель ОМЧ в воде «Родной ключ» также в три раза превышает уровень, допустимый для колодцев, скважин и родников. Производитель известил Роскачество, что прекратил реализацию воды. В организации объяснили, что ОМЧ представляет собой общее число колоний бактерий, вырастающих при температуре 37°С в течение суток или при температуре 22°С в течение трех суток при посеве 1 мл воды. 

Ранее по теме: Роскачество нашло нарушения в маркировке пяти видов минеральной воды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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