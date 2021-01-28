Роскачество выявило превышение норм по микроорганизмам в воде для кулеров

Показатель ОМЧ в воде «Родной ключ» также в три раза превышает уровень, допустимый для колодцев, скважин и родников. Производитель известил Роскачество, что прекратил реализацию воды. В организации объяснили, что ОМЧ представляет собой общее число колоний бактерий, вырастающих при температуре 37°С в течение суток или при температуре 22°С в течение трех суток при посеве 1 мл воды.