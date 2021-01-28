Роскачество выявило превышение норм по микроорганизмам в воде для кулеров
Роскачество выявило превышения общего микробного числа (ОМЧ) в воде для кулеров шести торговых марок, сообщила пресс-служба организации. Эксперты исследовали произведенную в России воду 20 торговых марок. Закупочная стоимость продукции составила от 78 коп. до 2 руб. 37 коп. за литр.
«Исследование выявило превышения ОМЧ при 22 градусах в 1,5 раза в продукции ТМ «Виста», в три раза – в ТМ «Уральская», «Аква баланс», «Свежесть Алтая», «Родной ключ», «Родной источник». При этом в «Родном ключе» превышение даже при 37 градусах в 15 раз», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Показатель ОМЧ в воде «Родной ключ» также в три раза превышает уровень, допустимый для колодцев, скважин и родников. Производитель известил Роскачество, что прекратил реализацию воды. В организации объяснили, что ОМЧ представляет собой общее число колоний бактерий, вырастающих при температуре 37°С в течение суток или при температуре 22°С в течение трех суток при посеве 1 мл воды.