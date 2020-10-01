Роскачество нашло нарушения в маркировке пяти видов минеральной воды
Роскачество обнаружило несоответствие пяти видов минеральной воды маркировке на их упаковках, следует из сообщения на сайте службы.
«Исследование показало, что вода, которая фактически находилась в бутылках товаров пяти торговых марок, не соответствует по составу воде скважин, которые указаны в маркировке данных товаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что в воде марок «Славяновская», «Смирновская» и «Нагутская 26» оказалось мало сульфат-ионов, у воды с названием «Кармадон» не соответствует уровень рН и минерализации по НМПТ (наименованию место происхождения товара), у воды «Улеймская» — не хватает гидрокарбонат-ионов.
Эксперты Роскачества провели исследование 32 популярных торговых марок минеральной воды, в частности, пяти лечебных и 27 лечебно-столовых минеральных вод. Их объем составлял от 0,5 до 1,5 л, цена — от 1,42 до 17,5 руб. за 100 мл.
Образцы минеральной воды исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки, отмечают эксперты. По их словам, большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, а содержимое упаковки соответствовало указанному в маркировке. Превышения по содержанию тяжелых металлов и опасных веществ также не обнаружено.