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Роскачество нашло нарушения в маркировке пяти видов минеральной воды

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Роскачество обнаружило несоответствие пяти видов минеральной воды маркировке на их упаковках, следует из сообщения на сайте службы.

«Исследование показало, что вода, которая фактически находилась в бутылках товаров пяти торговых марок, не соответствует по составу воде скважин, которые указаны в маркировке данных товаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что в воде марок «Славяновская», «Смирновская» и «Нагутская 26» оказалось мало сульфат-ионов, у воды с названием «Кармадон» не соответствует уровень рН и минерализации по НМПТ (наименованию место происхождения товара), у воды «Улеймская» — не хватает гидрокарбонат-ионов.

Эксперты Роскачества провели исследование 32 популярных торговых марок минеральной воды, в частности, пяти лечебных и 27 лечебно-столовых минеральных вод. Их объем составлял от 0,5 до 1,5 л, цена — от 1,42 до 17,5 руб. за 100 мл.

Образцы минеральной воды исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки, отмечают эксперты. По их словам, большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, а содержимое упаковки соответствовало указанному в маркировке. Превышения по содержанию тяжелых металлов и опасных веществ также не обнаружено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных