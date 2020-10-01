Роскачество нашло нарушения в маркировке пяти видов минеральной воды

«Исследование показало, что вода, которая фактически находилась в бутылках товаров пяти торговых марок, не соответствует по составу воде скважин, которые указаны в маркировке данных товаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что в воде марок «Славяновская», «Смирновская» и «Нагутская 26» оказалось мало сульфат-ионов, у воды с названием «Кармадон» не соответствует уровень рН и минерализации по НМПТ (наименованию место происхождения товара), у воды «Улеймская» — не хватает гидрокарбонат-ионов.