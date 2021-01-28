Песков прокомментировал задержания после акций протеста 23 января

Накануне силовики пришли с обыском в квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в Марьино, где находился его брат Олег. После допроса его увезли полицейские. Обыски также прошли в съемной квартире Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студии Youtube-канала «Навальный Live», где в тот момент находилась юрист ФБК Любовь Соболь, и в офисе ФБК.