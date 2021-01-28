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Песков прокомментировал задержания после акций протеста 23 января

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы выполняют свою работу, комментируя задержания после акций протеста 23 января. 

«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. Сейчас правоохранительные органы выполняют свою функцию. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — сказал Песков. Вопрос, почему люди выходят на протестные акции, Песков переадресовал социологам.

Накануне силовики пришли с обыском в квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в Марьино, где находился его брат Олег. После допроса его увезли полицейские. Обыски также прошли в съемной квартире Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студии Youtube-канала «Навальный Live», где в тот момент находилась юрист ФБК Любовь Соболь, и в офисе ФБК.

После обысков на 48 часов задержали Олега Навального, Любовь Соболь и участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщал директор ФБК Иван Жданов. Обыски проходили в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акциях протеста 23 января.

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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