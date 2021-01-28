Песков прокомментировал задержания после акций протеста 23 января
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы выполняют свою работу, комментируя задержания после акций протеста 23 января.
«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. Сейчас правоохранительные органы выполняют свою функцию. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — сказал Песков. Вопрос, почему люди выходят на протестные акции, Песков переадресовал социологам.
Накануне силовики пришли с обыском в квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в Марьино, где находился его брат Олег. После допроса его увезли полицейские. Обыски также прошли в съемной квартире Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студии Youtube-канала «Навальный Live», где в тот момент находилась юрист ФБК Любовь Соболь, и в офисе ФБК.
После обысков на 48 часов задержали Олега Навального, Любовь Соболь и участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщал директор ФБК Иван Жданов. Обыски проходили в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акциях протеста 23 января.