Задержанному за драку с ОМОНом на акции в Москве предъявили обвинение

23 января в Москве и других крупных городах России прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство подозревает его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как после предполагаемого отравления в августе, находясь с тех пор на лечении в Германии, основатель ФБК не являлся по заведенному порядку в контрольные органы. Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными.