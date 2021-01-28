Во ФСИН заявили о нарушении Навальным правил условного срока до и после комы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за систематических нарушений условий контроля отбывания условного срока. Об этом заявила в интервью «Интерфаксу» глава профильного управления ФСИН Елена Коробкова. При этом период прохождения Навальным лечения не учитывался.
«Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности — минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — напомнила она.
Навальным 20 августа dо время перелета из Томска в Москву потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.
Сейчас Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина», куда был помещен решением суда до 15 февраля. ФСИН, инициировавшая его задержание по возвращению из Берлина, требует заменить ему приговор по делу «Ив Роше» — 3,5 года условно — на реальный срок, так как будучи в Германии основатель ФБК не являлся в контрольные органы для подтверждения исполнения условий испытательного срока.
Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными. 23 января в крупных городах России прошли акции протеста с требованием освободить основателя ФБК из-под ареста. Навальный был задержан по прилету в Москву из Берлина в аэропорту Внуково 18 января.