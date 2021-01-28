Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от коронавируса в России
Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Планы, я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова (Анна, руководитель Роспотребнадзора — прим. «Ведомости») докладывала вчера — 68 млн примерно. На такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин. По его словам, промышленное производство вакцин от коронавируса идет с опережением графика.
В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января стартовала массовая вакцинация населения.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.