Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от коронавируса в России

«Планы, я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова (Анна, руководитель Роспотребнадзора — прим. «Ведомости») докладывала вчера — 68 млн примерно. На такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин. По его словам, промышленное производство вакцин от коронавируса идет с опережением графика.