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Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от коронавируса в России

Ведомости

Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Планы,  я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова (Анна, руководитель Роспотребнадзора — прим. «Ведомости») докладывала вчера — 68 млн примерно. На такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин. По его словам, промышленное производство вакцин от коронавируса идет с опережением графика.

В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января стартовала массовая вакцинация населения.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек. 

Ранее по теме: В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник V» почти в 100%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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