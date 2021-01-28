В Москве 267 человек привлекли к ответственности за участие в протестах
За участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального полиция в Москве привлекла к административной отевтственности 270 челоовек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
«Органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста», — сказали в пресс-службе. Кроме того, полиция предостерегла от участия в в несанкционированных акциях, запланированных 31 января.
Ранее «ОВД-инфо» сообщило, что по всей стране на несогласованных акциях 23 января было задержано 4003 человека.
23 января в Москве и других крупных городах России прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство подозревает его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как после находясь с августа на лечении в Германии он не являлся по заведенному порядку в контрольные органы.
Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными. По данным полиции в акциях в Москве приняло участие 4 тыс. человек, Reuters оценивал количество участников в 40 тыс. человек.