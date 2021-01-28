В Москве 267 человек привлекли к ответственности за участие в протестах

23 января в Москве и других крупных городах России прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство подозревает его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как после находясь с августа на лечении в Германии он не являлся по заведенному порядку в контрольные органы.