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В Москве 267 человек привлекли к ответственности за участие в протестах

Ведомости

За участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального полиция в Москве привлекла к административной отевтственности 270 челоовек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. 

«Органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста», — сказали в пресс-службе. Кроме того, полиция предостерегла от участия в в несанкционированных акциях, запланированных  31 января. 

Ранее «ОВД-инфо» сообщило, что по всей стране на несогласованных акциях 23 января было задержано 4003 человека. 

23 января в Москве и других крупных городах России прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство подозревает его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как после находясь с августа на лечении в Германии он не являлся по заведенному порядку в контрольные органы.

Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными. По данным полиции в акциях в Москве приняло участие 4 тыс. человек, Reuters оценивал количество участников в 40 тыс. человек. 

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных