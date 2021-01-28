СК возбудил еще два уголовных дела после акций в Москве
Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции в Москве, сообщила пресс-служба столичного следственного управления.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, в ходе акции в Москве 23 января женщина 1985 г. рождения нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища, в ходе допроса она признала свою вину. В этот же день другой участник акции бросил в сторону правоохранителя специальное ограждение.
Фигуранты задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек.