СК возбудил еще два уголовных дела после акций в Москве

По информации следствия, в ходе акции в Москве 23 января женщина 1985 г. рождения нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища, в ходе допроса она признала свою вину. В этот же день другой участник акции бросил в сторону правоохранителя специальное ограждение.