СК возбудил 21 уголовное дело после несогласованных митингов
Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело и начал 6 доследственных проверок после прошедших 23 января несанкционированных акций в разных регионах страны, сообщается на сайте ведомства.
В частности, дела возбуждены по ч.2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних). 23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества. По ним также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.
Кроме того, следователи установили подозреваемых по ряду эпизодов в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других субъектах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке, а некоторым уже предъявлено обвинение, отмечают в СК.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участниках.