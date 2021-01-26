Песков сравнил некоторых участников протестов с террористами
Участники несанкционированных акций протеста, которые «прикрываются» детьми, поступают так же, как террористы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли. Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь назвал участников протестов нарушителями закона и подчеркнул, что уровень насилия с их стороны был «достаточно беспрецедентным». По мнению Пескова, агрессия митингующих в разы превосходила ту, что наблюдалась у силовиков.
Песков согласился, что некоторые представители правоохранительных органов вели себя необоснованно грубо с протестующими. Он назвал это «печальными моментами» и отметил, что подобные случаи требуют служебного разбирательства, но не возбуждения дел, так как люди выполняли свою работу, «пытаясь спасти город от агрессивных молодчиков».
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участников. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.