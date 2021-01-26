Песков назвал причину участия детей в акциях протеста
Дети участвуют в акциях протеста, потому что для них это похоже на тусовку, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что необходимо объяснять несовершеннолетним, в чем заключается опасность подобных мероприятий.
«Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке», — объяснил Песков мотивацию детей (цитата по «РИА Новости»). Он с сожалением отметил, что среди тех, кто был задержан 23 января, были и несовершеннолетние.
В связи с произошедшим в субботу пресс-секретарь предупредил о рисках получения физического урона во время подобных акций. «Детям просто нужно объяснить, насколько это опасно, и мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых «несогласных». Многие почувствовали их прямое воздействие физическое, и многие из правоохранителей почувствовали», — сказал Песков .
В качестве примера он привел водителя автомобиля, которому якобы выбили глаз во время протестов 23 января. Видео инцидента в тот же день распространилось в Telegram. «В этом вся опасность. Именно об этом говорил президент», — подчеркнул Песков.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционера поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участников. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.