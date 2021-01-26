Песков назвал причину участия детей в акциях протеста

В связи с произошедшим в субботу пресс-секретарь предупредил о рисках получения физического урона во время подобных акций. «Детям просто нужно объяснить, насколько это опасно, и мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых «несогласных». Многие почувствовали их прямое воздействие физическое, и многие из правоохранителей почувствовали», — сказал Песков .