Путин прокомментировал несогласованные акции в России

В истории России неоднократно происходили случаи, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к «такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», напомнил президент.