Путин прокомментировал несогласованные акции в России
Все люди имеют право выражать свою точку зрения в рамках, предусмотренных законом, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин, отметив, что сотрудники правоохранительных органов также должны действовать в рамках закона.
Президент подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя выталкивать вперед» несовершеннолетних. «А ведь террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое», – резюмировал он.
В истории России неоднократно происходили случаи, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к «такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», напомнил президент.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционера поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.