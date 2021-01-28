На митинге в Армении задержали более 20 человек
Сотрудники правоохранительных органов по итогам сегодняшних протестов в Армении задержали 21 митингующего, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу полиции.
«С акции протеста на площади Республики в Ереване был доставлен в участок 21 человек», — передает агентство.
Участники акции протеста требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они скандировали антправительственные лозунги и попытались ворваться в здание кабмина. После этого начались столкновения с полицией и задержания.
Как отмечает агентство, одним из организаторов митинга является режиссер Аршак Закарян.
Массовые протесты в Ереване начались после заключения соглашения между Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян.