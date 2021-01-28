На митинге в Армении задержали более 20 человек

Массовые протесты в Ереване начались после заключения соглашения между Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян.