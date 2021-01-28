У здания правительства Армении начались столкновения полиции с протестующими

После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян, который занимал эти посты во время распада СССР и начала первой карабахской войны в 1990–1993 гг. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что Манукяна избрали на совете 17 оппозиционных партий.