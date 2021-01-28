У здания правительства Армении начались столкновения полиции с протестующими
У здания правительства Армении началась потасовка между полицейскими и протестующими, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.
«Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку», — цитирует агентство одного из участников акции протеста.
Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, а затем попытались ворваться в здание кабмина. После этого началась потасовка, полицейские начали задержания демонстрантов.
Массовые протесты в Ереване начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина.
После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян, который занимал эти посты во время распада СССР и начала первой карабахской войны в 1990–1993 гг. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что Манукяна избрали на совете 17 оппозиционных партий.