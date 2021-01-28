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У здания правительства Армении начались столкновения полиции с протестующими

Ведомости

У здания правительства Армении началась потасовка между полицейскими и протестующими, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС.

«Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку», — цитирует агентство одного из участников акции протеста.

Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, а затем попытались ворваться в здание кабмина. После этого началась потасовка, полицейские начали задержания демонстрантов.

Массовые протесты в Ереване начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина.

После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян, который занимал эти посты во время распада СССР и начала первой карабахской войны в 1990–1993 гг. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что Манукяна избрали на совете 17 оппозиционных партий.

Ранее по теме: Оппозиция в Армении выдвигает единого лидера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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