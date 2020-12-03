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Оппозиция в Армении выдвигает единого лидера

И не собирается разрывать перемирие
Глеб Мишутин
В очередной раз призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна /Tigran MEHRABYAN / AFP

Армянская оппозиция не собирается денонсировать декларацию о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября, подписанную лидерами Армении, Азербайджана и России. С такими словами выступил 3 декабря лидер оппозиционной партии «Родина» и бывший директор службы национальной безопасности Артур Ванецян. «Мы не заявляли, что денонсируем заявление», – цитирует Ванецяна «Интерфакс». Ранее некоторые оппозиционеры призывали к выходу из соглашения.

Также армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян, который занимал эти посты во время распада СССР и начала первой карабахской войны в 1990–1993 гг. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что Манукяна избрали на совете 17 оппозиционных партий.

Из этих же партий было сформировано Национальное движение спасения родины. По словам Сагателяна, «Манукян сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы». Сагателян в очередной раз призвал к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. «Каждый день его пребывания в должности премьера прибавляет проблем для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера», – передает «Интерфакс» слова оппозиционера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных