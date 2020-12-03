Оппозиция в Армении выдвигает единого лидера

Из этих же партий было сформировано Национальное движение спасения родины. По словам Сагателяна, «Манукян сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы». Сагателян в очередной раз призвал к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. «Каждый день его пребывания в должности премьера прибавляет проблем для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера», – передает «Интерфакс» слова оппозиционера.