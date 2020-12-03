Оппозиция в Армении выдвигает единого лидера

Оппозиция в Армении выдвигает единого лидераИ не собирается разрывать перемирие
Армянская оппозиция не собирается денонсировать декларацию о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября, подписанную лидерами Армении, Азербайджана и России. С такими словами выступил 3 декабря лидер оппозиционной партии «Родина» и бывший директор службы национальной безопасности Артур Ванецян. «Мы не заявляли, что денонсируем заявление», – цитирует Ванецяна «Интерфакс». Ранее некоторые оппозиционеры призывали к выходу из соглашения.
Также армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян, который занимал эти посты во время распада СССР и начала первой карабахской войны в 1990–1993 гг. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что Манукяна избрали на совете 17 оппозиционных партий.
Из этих же партий было сформировано Национальное движение спасения родины. По словам Сагателяна, «Манукян сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы». Сагателян в очередной раз призвал к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. «Каждый день его пребывания в должности премьера прибавляет проблем для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера», – передает «Интерфакс» слова оппозиционера.