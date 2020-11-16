В Ереване начался митинг за отставку премьер-министра Пашиняна
В столице Армении — Ереване начался митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения.
На митинге оппозиции на площади Свободы пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов обратился к премьер-министру Николу Пашиняну.
«Если он, как верховный главнокомандующий, который владеет ситуацией, видит, что другого выхода нет, почему он не согласился раньше? Почему мы понесли столько жертв, и почему он сдал Шуши, Гадрут, Матагис и Талыш?», — сказал он.
Массовые протесты в центре Еревана начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. По ним Армения выведет с зоны конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Оппозиция Армении называет это соглашение «предательством Арцаха».
За выполнением соглашения о прекращении огня на линии разграничения, а также за безопасностью транспортного сообщения по Лачинскому коридору, будет следить российский миротворческий контингент из 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием, бронетранспортерами и специальной техникой.