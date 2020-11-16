Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Ереване начался митинг за отставку премьер-министра Пашиняна

Ведомости

В столице Армении — Ереване начался митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения. 

На митинге оппозиции на площади Свободы пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов обратился к премьер-министру Николу Пашиняну.

«Если он, как верховный главнокомандующий, который владеет ситуацией, видит, что другого выхода нет, почему он не согласился раньше? Почему мы понесли столько жертв, и почему он сдал Шуши, Гадрут, Матагис и Талыш?», — сказал он. 

Массовые протесты в центре Еревана начались после того, как Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. По ним Армения выведет с зоны конфликта свои войска, а непризнанная Республика Нагорный Карабах до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Оппозиция Армении называет это соглашение «предательством Арцаха».

За выполнением соглашения о прекращении огня на линии разграничения, а также за безопасностью транспортного сообщения по Лачинскому коридору, будет следить российский миротворческий контингент из 2 000 человек, вооруженных стрелковым оружием, бронетранспортерами и специальной техникой.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных