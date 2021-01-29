Прощание с Василием Лановым пройдет в Театре Вахтангова 1 февраля
«Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля, оно состоится с 10:00 до 12:00 мск», — сказал Крок, добавив, что похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.
Соболезнования в связи со смертью артиста выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.
Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер 28 января в возрасте 87 лет. 2 января стало известно, что актер вместе с супругой заразились коронавирусной инфекцией. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали пневмонию.
Артист родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступает в театре им. Вахтангова.