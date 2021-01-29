Умер актер Василий Лановой

Ранее директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Ланового перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. 2 января стало известно, что актер вместе с супругой заразились коронавирусной инфекцией. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали пневмонию. Тогда Купченко говорила, что он чувствует себя нормально и в клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста. 16 января Лановому исполнилось 87 лет.