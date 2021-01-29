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Умер актер Василий Лановой

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Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет, пишет ТАСС со ссылкой на жену актера Ирину Купченко.

Ранее директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Ланового перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. 2 января стало известно, что актер вместе с супругой заразились коронавирусной инфекцией. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали пневмонию. Тогда Купченко говорила, что он чувствует себя нормально и в клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста. 16 января Лановому исполнилось 87 лет.

Василий Лановой родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступает в театре им. Вахтангова.

Купченко и Лановой женаты с 1972 г. На счету актрисы более 80 ролей, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Приходи на меня посмотреть» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Играет на сцене театра им. Вахтангова с 1970 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных