Умер актер Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет, пишет ТАСС со ссылкой на жену актера Ирину Купченко.
Ранее директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Ланового перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. 2 января стало известно, что актер вместе с супругой заразились коронавирусной инфекцией. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали пневмонию. Тогда Купченко говорила, что он чувствует себя нормально и в клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста. 16 января Лановому исполнилось 87 лет.
Василий Лановой родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступает в театре им. Вахтангова.
Купченко и Лановой женаты с 1972 г. На счету актрисы более 80 ролей, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Приходи на меня посмотреть» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Играет на сцене театра им. Вахтангова с 1970 г.