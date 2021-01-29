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СМИ сообщили о планах ЕС заблокировать поставки вакцины в Британию

Ведомости

Евросоюз может заблокировать экспорт вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобританию, сообщает The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции.

По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. 

Издание отметило, что, согласно письму, Брюссель изучает «срочные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин для своего населения». Переход к возможным юридическим мерам происходит несмотря на то, что Великобритания предложила поставить в ЕС свои запасы вакцины, когда в стране будут привиты от коронавируса люди из групп риска. Евросоюз готов использовать «все законные методы», в том числе заморозку экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech, в том числе 40 млн доз вакцины, которые заказала Великобритания. Такое предложение Мишель высказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава Евросовета добавил, что союз продолжит искать решение проблемы с поставками вакцины путем диалога с AstraZeneca. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС договорился о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, общее число поставленных доз составило 600 млн.

Ранее по теме: Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных