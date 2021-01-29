СМИ сообщили о планах ЕС заблокировать поставки вакцины в Британию
Евросоюз может заблокировать экспорт вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобританию, сообщает The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции.
По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию.
Издание отметило, что, согласно письму, Брюссель изучает «срочные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин для своего населения». Переход к возможным юридическим мерам происходит несмотря на то, что Великобритания предложила поставить в ЕС свои запасы вакцины, когда в стране будут привиты от коронавируса люди из групп риска. Евросоюз готов использовать «все законные методы», в том числе заморозку экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech, в том числе 40 млн доз вакцины, которые заказала Великобритания. Такое предложение Мишель высказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Глава Евросовета добавил, что союз продолжит искать решение проблемы с поставками вакцины путем диалога с AstraZeneca. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС договорился о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, общее число поставленных доз составило 600 млн.