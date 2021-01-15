Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу
Американская компания Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса со следующей недели по всей Европе, сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии.
В Институте пояснили, что сокращение поставок связано с реструктуризацией производства Pfizer и модернизацией производственных мощностей. В результате компания должна будет увеличить производство с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз. Сроки работ пока неизвестны.
Директор по защите от инфекций института Гейр Бухольм отметил, что Норвегия получит на 7,8 тыс. доз вакцины меньше — чуть больше 36 тыс. вместо почти 44 тыс.
Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 г. На данный момент гражданам доступны два препарата: от американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTec, а также американской Moderna. По данным разработчиков, эффективность обоих лекарств составляет порядка 95%.