В Москве изучат возможность лечения COVID-19 плазмой крови вакцинированных
Московские врачи исследуют возможность лечить пациентов с коронавирусом плазмой крови людей, сделавших прививку от COVID-19, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вирус-нейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, которые работают с коронавирусной инфекцией», — сказала Ракова.
В оперштабе рассказали, что после исследования будет принято решение, приглашать ли вакцинированных москвичей стать донорами плазмы.
В штабе напомнили, что в апреле 2020 г. началось исследование лечения пациентов с коронавирусом плазмой крови переболевших COVID-19. Осенью такой метод лечения был утвержден клиническим комитетом города для применения в больницах. «Терапевтический эффект от переливания плазмы достигается за счет того, что плазма содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус», — пояснили в штабе.
Доноры плазмы крови в Москве получают вознаграждение в 5 тыс. руб. и компенсацию на питание — 1212 руб.