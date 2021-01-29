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В Москве изучат возможность лечения COVID-19 плазмой крови вакцинированных

Ведомости

Московские врачи исследуют возможность лечить пациентов с коронавирусом плазмой крови людей, сделавших прививку от COVID-19, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вирус-нейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, которые работают с коронавирусной инфекцией», — сказала Ракова.

В оперштабе рассказали, что после исследования будет принято решение, приглашать ли вакцинированных москвичей стать донорами плазмы. 

В штабе напомнили, что в апреле 2020 г. началось исследование лечения пациентов с коронавирусом плазмой крови переболевших COVID-19. Осенью такой метод лечения был утвержден клиническим комитетом города для применения в больницах. «Терапевтический эффект от переливания плазмы достигается за счет того, что плазма содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус», — пояснили в штабе. 

Доноры плазмы крови в Москве получают вознаграждение в 5 тыс. руб. и компенсацию на питание — 1212 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных