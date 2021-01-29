В Москве изучат возможность лечения COVID-19 плазмой крови вакцинированных

«С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вирус-нейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, которые работают с коронавирусной инфекцией», — сказала Ракова.