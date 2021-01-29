В Белоруссии зафиксировали 1750 связанных с беспорядками преступлений
Белорусские органы правопорядка после выборов президента республики зафиксировали 1750 связанных с беспорядками и сопротивлением правоохранителям преступлений, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии со ссылкой на заместителя главы ведомства Геннадия Казакевича.
«С 9 августа в республике зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Помимо этого, в республики зарегистрировали 161 факт противоправных посягательств на объекты Белорусской железной дороги. В ведомстве отметили, что преступления совершались «после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах».
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в стране начался политический кризис. Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста.