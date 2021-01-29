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В Белоруссии зафиксировали 1750 связанных с беспорядками преступлений

Ведомости

Белорусские органы правопорядка после выборов президента республики зафиксировали 1750 связанных с беспорядками и сопротивлением правоохранителям преступлений, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии со ссылкой на заместителя главы ведомства Геннадия Казакевича. 

«С 9 августа в республике зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Помимо этого, в республики зарегистрировали 161 факт противоправных посягательств на объекты Белорусской железной дороги. В ведомстве отметили, что преступления совершались «после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах».

После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в стране начался политический кризис. Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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