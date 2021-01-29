В Белоруссии зафиксировали 1750 связанных с беспорядками преступлений

После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в стране начался политический кризис. Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста.