Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России
Главное отличие в развитии белорусских и российских протестных акций заключается в том, что в Белоруссии планировался блицкриг, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает «БелТА».
«Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — сказал Лукашенко.
Президент предположил, что ситуация с протестами в России будет продолжаться до выборов в Госдуму, а после них «будет еще моднее». Одним из этапов «раскачивания» ситуации в России белорусский лидер назвал расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. «Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало», — отметил он.
По его мнению, борющийся с коррупцией человек должен иметь «кристально чистую» биографию, чего не скажешь о Навальном, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в стране начался политический кризис. Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью.
23 января в России прошла акция в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок.