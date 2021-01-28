Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России

Президент предположил, что ситуация с протестами в России будет продолжаться до выборов в Госдуму, а после них «будет еще моднее». Одним из этапов «раскачивания» ситуации в России белорусский лидер назвал расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. «Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало», — отметил он.