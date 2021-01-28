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Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России

Ведомости

Главное отличие в развитии белорусских и российских протестных акций заключается в том, что в Белоруссии планировался блицкриг, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает «БелТА».

«Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — сказал Лукашенко. 

Президент предположил, что ситуация с протестами в России будет продолжаться до выборов в Госдуму, а после них «будет еще моднее». Одним из этапов «раскачивания» ситуации в России белорусский лидер назвал расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. «Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало», — отметил он.

По его мнению, борющийся с коррупцией человек должен иметь «кристально чистую» биографию, чего не скажешь о Навальном, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. 

После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в стране начался политический кризис. Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью.

23 января в России прошла акция в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных