В МВД заявили о попытках повторить в России «белорусский сценарий»

По его словам, в России появляется множество «интересантов из-за рубежа», политических партий и «квазиполитиков», которые пытаются раскачать ситуацию в России в год выборов в регионах и в Госдуму. Горовой добавил, что нужно проанализировать работу коллег за рубежом и события, которые происходили в Москве летом 2019 года.