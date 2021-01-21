В МВД заявили о попытках повторить в России «белорусский сценарий»
Внешние игроки могут предпринимать попытки дестабилизировать ситуацию в России по примеру Белоруссии и Киргизии, заявил первый замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой.
«На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — сказал Горовой (цитата по ТАСС).
По его словам, в России появляется множество «интересантов из-за рубежа», политических партий и «квазиполитиков», которые пытаются раскачать ситуацию в России в год выборов в регионах и в Госдуму. Горовой добавил, что нужно проанализировать работу коллег за рубежом и события, которые происходили в Москве летом 2019 года.
После проведения выборов президента страны в августе 2020 г. в Белоруссии начался политический кризис. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью.
20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Демонстранты потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.