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В МВД заявили о попытках повторить в России «белорусский сценарий»

Ведомости

Внешние игроки могут предпринимать попытки дестабилизировать ситуацию в России по примеру Белоруссии и Киргизии, заявил первый замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой. 

«На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — сказал Горовой (цитата по ТАСС).

По его словам, в России появляется множество «интересантов из-за рубежа», политических партий и «квазиполитиков», которые пытаются раскачать ситуацию в России в год выборов в регионах и в Госдуму. Горовой добавил, что нужно проанализировать работу коллег за рубежом и события, которые происходили в Москве летом 2019 года. 

После проведения выборов президента страны в августе 2020 г. в Белоруссии начался политический кризис. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью.

20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Демонстранты потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.

Ранее по теме: МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных