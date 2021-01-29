В Германии допустили возможность производства «Спутник V» в Европе
Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) проводит консультации с российской стороной по вакцине «Спутник V». Об этом сообщил руководитель института Клаус Цихутек, передает ТАСС.
«Мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег», — сказал он, добавив, что консультации касались как вопроса объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, так и путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.
«Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе», — добавил Цихутек. При этом российская вакцина должна соответствовать критериям ЕС, подчеркнул он.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России, а также зарегистрирован по упрощенной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.