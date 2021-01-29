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В Германии допустили возможность производства «Спутник V» в Европе

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Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) проводит консультации с российской стороной по вакцине «Спутник V». Об этом сообщил руководитель института Клаус Цихутек, передает ТАСС.

«Мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег», — сказал он, добавив, что консультации касались как вопроса объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, так и путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.

«Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе», — добавил Цихутек. При этом российская вакцина должна соответствовать критериям ЕС, подчеркнул он.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации коронавируса в России, а также зарегистрирован по упрощенной процедуре в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Пакистане, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных