Власти Японии подтвердили намерение провести летнюю Олимпиаду в 2021 году
Япония продолжает готовиться к проведению летней Олимпиады в Токио, несмотря на слухи о ее повторной отмене из-за коронавируса, сообщил в эфире телеканала FNN генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
«Мы определились с площадками и с расписанием. Вовлеченные в подготовку люди продолжают работу, в том числе и по предотвращению распространения вируса», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 января министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно не исключил, что Олимпийские игры могут быть отменены. При этом он отметил, что в любом случае необходимо сделать все возможное для организации соревнований.
После этого, 22 января, издание The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правящей коалиции Японии сообщило о планах правительства отменить Олимпиаду из-за эпидемиологической обстановки в мире. По данным газеты, власти собирались объявить о своем решении, но не знали, как сделать это, «сохранив лицо».
Однако в тот же день заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг сообщение The Times. Он заявил, что окончательное решение, проводить Олимпиаду или нет, пока не принято.
Накануне этого член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд сообщил об отсутствии планов повторно перенести Олимпиаду в Токио. Он заявил, что организаторы полны решимости провести игры и сейчас причин, по которым они могут не состояться, нет.
Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г. В связи с пандемией коронавируса ее решили перенести на год, на период с 23 июля по 8 августа 2021 г., сохранив при этом название «Токио-2020».