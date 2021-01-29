Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в розыск

«В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, но поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Солдатова объявлена в международный розыск», – говорится в сообщении.