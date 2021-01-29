Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в розыск
Суд заочно арестовал экс-главу омского минздрава Ирину Солдатову, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области. В ведомстве подчеркнули, что бывшая чиновница объявлена в розыск, поскольку она скрывается от следствия.
«В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, но поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Солдатова объявлена в международный розыск», – говорится в сообщении.
Следственные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении Солдатовой, директора «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова и других лиц. Они подозреваются превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
По версии следствия, подозреваемые организовали с аффилированными коммерческими организациями подготовку документов и заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных региону на борьбу с распространением коронавируса. В результате областному минздраву был причинен материальный ущерб на сумму более 105 млн руб.
5 ноября губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Он подчеркнул, что решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября 2020 года. В этот день две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице.