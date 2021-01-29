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Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в розыск

Ведомости

Суд заочно арестовал экс-главу омского минздрава Ирину Солдатову, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области. В ведомстве подчеркнули, что бывшая чиновница объявлена в розыск, поскольку она скрывается от следствия.

«В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, но поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Солдатова объявлена в международный розыск», – говорится в сообщении.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении Солдатовой, директора «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова и других лиц. Они подозреваются превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, подозреваемые организовали с аффилированными коммерческими организациями подготовку документов и заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных региону на борьбу с распространением коронавируса. В результате областному минздраву был причинен материальный ущерб на сумму более 105 млн руб.

5 ноября губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Он подчеркнул, что решение принималось по итогам анализа областной системы здравоохранения и проверки Росздравнадзора инцидента, произошедшего 27 октября 2020 года. В этот день две машины скорой помощи привезли к зданию министерства пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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