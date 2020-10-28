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Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске

Ведомости

Власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные ситуации в Омске, где пациентов с подозрением на коронавирус не госпитализировали из-за нехватки мест, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, что власти открыты для обращений и губернаторов, и самих медиков.

Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят». Затем портал сообщил о нескольких подобных случаях за ночь.

«Если говорить о том, что надо — надо, конечно, чтобы вообще до этого ситуация не доходила. И, конечно, если где-то проблема возникает, нужна оперативная реакция, прежде всего, руководителей регионов. И, собственно, и центр, и штаб в центре открыты для их обращений в случае наступления признаков какой-то критической перегрузки системы здравоохранения. Поэтому система работает, и когда случаются такие непозволительные ситуации, конечно, очень важно реагировать незамедлительно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что федеральные и региональные власти быстро реагируют на информацию, которая публикуется. Песков уточнил, что система должна работать так, чтобы «главным адресатом обращений медиков в регионе было региональное руководство и региональные Минздравы — именно они обладают особыми полномочиями, именно они готовились к возможному усилению эпидемии, именно они принимали меры и именно они должны реагировать на эти обращения».

Оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что пациенты, которых машины скорой помощи привезли к зданию Минздрава, госпитализированы.

Затем губернатор Омской области Александр Бурков отстранил отстранил замминистра здравоохранения региона Анастасию Малому от должности на время расследования инцидента. 

Ранее по теме: Замглавы омского Минздрава временно отстранили после инцидента с больными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных