Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске
Власти должны незамедлительно реагировать на ситуации, подобные ситуации в Омске, где пациентов с подозрением на коронавирус не госпитализировали из-за нехватки мест, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, что власти открыты для обращений и губернаторов, и самих медиков.
Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят». Затем портал сообщил о нескольких подобных случаях за ночь.
«Если говорить о том, что надо — надо, конечно, чтобы вообще до этого ситуация не доходила. И, конечно, если где-то проблема возникает, нужна оперативная реакция, прежде всего, руководителей регионов. И, собственно, и центр, и штаб в центре открыты для их обращений в случае наступления признаков какой-то критической перегрузки системы здравоохранения. Поэтому система работает, и когда случаются такие непозволительные ситуации, конечно, очень важно реагировать незамедлительно», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что федеральные и региональные власти быстро реагируют на информацию, которая публикуется. Песков уточнил, что система должна работать так, чтобы «главным адресатом обращений медиков в регионе было региональное руководство и региональные Минздравы — именно они обладают особыми полномочиями, именно они готовились к возможному усилению эпидемии, именно они принимали меры и именно они должны реагировать на эти обращения».
Оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что пациенты, которых машины скорой помощи привезли к зданию Минздрава, госпитализированы.
Затем губернатор Омской области Александр Бурков отстранил отстранил замминистра здравоохранения региона Анастасию Малому от должности на время расследования инцидента.