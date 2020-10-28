Песков прокомментировал инцидент с машинами скорой помощи в Омске

«Если говорить о том, что надо — надо, конечно, чтобы вообще до этого ситуация не доходила. И, конечно, если где-то проблема возникает, нужна оперативная реакция, прежде всего, руководителей регионов. И, собственно, и центр, и штаб в центре открыты для их обращений в случае наступления признаков какой-то критической перегрузки системы здравоохранения. Поэтому система работает, и когда случаются такие непозволительные ситуации, конечно, очень важно реагировать незамедлительно», — сказал Песков.