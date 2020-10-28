Замглавы омского Минздрава временно отстранили после инцидента с больными
Замминистра здравоохранения Омской области Анастасию Малову отстранили от должности на время расследования инцидента, произошедшего накануне вечером, когда две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов. Решение об отстранении принял губернатор Александр Бурков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации двух пожилых больных и наказать виновных. Он поручил в течение семи дней провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части организации работы скорой медицинской помощи. Результаты проверки должны быть представлены не позднее 5 ноября.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что в Омске должна пройти тщательная проверка после жалоб местных медиков, которые долгое время не могли передать в стационар пациентку с подозрением на коронавирус.