Замглавы омского Минздрава временно отстранили после инцидента с больными

Замминистра здравоохранения Омской области Анастасию Малову отстранили от должности на время расследования инцидента, произошедшего накануне вечером, когда две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов. Решение об отстранении принял губернатор Александр Бурков, сообщает пресс-служба регионального правительства.