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Замглавы омского Минздрава временно отстранили после инцидента с больными

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Замминистра здравоохранения Омской области Анастасию Малову отстранили от должности на время расследования инцидента, произошедшего накануне вечером, когда две машины скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава из-за того, что в больницах не смогли их принять в течение 10 часов. Решение об отстранении принял губернатор Александр Бурков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации двух пожилых больных и наказать виновных. Он поручил в течение семи дней провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части организации работы скорой медицинской помощи. Результаты проверки должны быть представлены не позднее 5 ноября.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что в Омске должна пройти тщательная проверка после жалоб местных медиков, которые долгое время не могли передать в стационар пациентку с подозрением на коронавирус.

Ранее по теме: Мурашко поручил проверить больницы Омска после жалоб медиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных