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Мурашко поручил проверить больницы Омска после жалоб медиков

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В Омске должна пройти тщательная проверка после жалоб местных медиков, которые долгое время не могли передать в стационар пациентку с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко через пресс-службу.

Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят». Затем портал сообщил о нескольких подобных случаях за ночь.

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске должна быть проведена тщательная проверка», — сказал Мурашко.

В пресс-службе рассказали, что 28 октября в Омск приедут замминистра здравоохранения Евгений Камни и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. Чиновники проверят организацию оказания медпомощи гражданам и маршрутизацию пациентов. 

Оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что пациенты, которых машины скорой помощи привезли к зданию Минздрава, госпитализированы.

Ранее по теме: В Омске госпитализировали доставленных к Минздраву пациентов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных