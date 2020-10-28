Мурашко поручил проверить больницы Омска после жалоб медиков
В Омске должна пройти тщательная проверка после жалоб местных медиков, которые долгое время не могли передать в стационар пациентку с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко через пресс-службу.
Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят». Затем портал сообщил о нескольких подобных случаях за ночь.
«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске должна быть проведена тщательная проверка», — сказал Мурашко.
В пресс-службе рассказали, что 28 октября в Омск приедут замминистра здравоохранения Евгений Камни и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. Чиновники проверят организацию оказания медпомощи гражданам и маршрутизацию пациентов.
Оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что пациенты, которых машины скорой помощи привезли к зданию Минздрава, госпитализированы.