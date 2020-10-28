В Омске госпитализировали доставленных к Минздраву пациентов

Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят». Затем портал сообщил о нескольких подобных случаях за ночь.