В Омске госпитализировали доставленных к Минздраву пациентов
Две машины скорой помощи ночью 27 октября привезли к зданию Минздрава Омской области пациентов в тяжелом состоянии, которых не принимали в больнице, сейчас пациенты госпитализированы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
«Пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее портал NGS55.ru сообщил, что в Омске бригада скорой помощи привезла пожилую пациентку с 81% поражения легких к зданию регионального министерства здравоохранения. Женщину не принимали в стационар из-за нехватки мест. Сотрудники скорой приехали к зданию Минздрава, чтобы «узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят». Затем портал сообщил о нескольких подобных случаях за ночь.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 октября, за период пандемии в Омской области было выявлено 15 006 случаев заражения коронавирусом. Почти 12 000 человек выздоровели, 402 умерли от коронавируса. В России выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом.