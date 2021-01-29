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Посольство России разъяснило ограничения при въезде в Сингапур

Ведомости

Российское посольство в Сингапуре разъяснило условия въезда в страну в связи с планируемым возобновлением регулярного авиасообщения с Россией с 8 февраля.

«В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Resident) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен», — говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что исключение касается лиц, следующих по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, которые прибывают в страну с деловыми или служебными целями по «зеленому коридору».

В посольстве также пояснили, что для лиц, имеющих разрешение на долгосрочное пребывание, въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников.

Кроме того, в дипведомстве разъяснили условия транзита иностранцев через аэропорт Changi. Он возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot. «Обязательное условие транзита: все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний», — подчеркнули в посольстве.

Ранее о том, что Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее по теме: Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных