Посольство России разъяснило ограничения при въезде в Сингапур

«В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Resident) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен», — говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.