Посольство России разъяснило ограничения при въезде в Сингапур
Российское посольство в Сингапуре разъяснило условия въезда в страну в связи с планируемым возобновлением регулярного авиасообщения с Россией с 8 февраля.
«В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Resident) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен», — говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.
Отмечается, что исключение касается лиц, следующих по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, которые прибывают в страну с деловыми или служебными целями по «зеленому коридору».
В посольстве также пояснили, что для лиц, имеющих разрешение на долгосрочное пребывание, въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников.
Кроме того, в дипведомстве разъяснили условия транзита иностранцев через аэропорт Changi. Он возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot. «Обязательное условие транзита: все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний», — подчеркнули в посольстве.
Ранее о том, что Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.