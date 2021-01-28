Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва-Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва-Сингапур, три рейса в неделю)», — сообщили в штабе.