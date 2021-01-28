Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва-Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва-Сингапур, три рейса в неделю)», — сообщили в штабе.
Помимо этого, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.
27 января Россия также возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки проводятся с периодичностью два раза в неделю, а рейс из Москвы в Доху — три раза в неделю.
Россия с 27 марта 2020 года закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.