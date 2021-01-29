Мишустин предложит разрешить использование сельхозземель для агротуризма
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложит правительству снять запрет на использование земель сельскохозяйственного назначения для организации агротуризма, сообщает ТАСС.
«Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство», – сказал Мишустин на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии.
По его словам, работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового нацпроекта по развитию туризма.
В июне 2020 г. Минсельхоз сообщил о начале разработки стратегии развития сельского туризма. На юге страны интерес для агротуристов представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, пасеки, в Центральной России – конные клубы и сыроварни, рассказали в министерстве.