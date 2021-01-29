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Мишустин предложит разрешить использование сельхозземель для агротуризма

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложит правительству снять запрет на использование земель сельскохозяйственного назначения для организации агротуризма, сообщает ТАСС.

«Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство», – сказал Мишустин на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии.

По его словам, работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового нацпроекта по развитию туризма.

В июне 2020 г. Минсельхоз сообщил о начале разработки стратегии развития сельского туризма. На юге страны интерес для агротуристов представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, пасеки, в Центральной России – конные клубы и сыроварни, рассказали в министерстве.

Ранее по теме: Ростуризм разработал нацпроект по развитию туризма
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных